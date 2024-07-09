Модер из Хабаровска выпустил мод для "Ведьмака 3" с настройками персонажей

Энтузиаст из Хабаровска с ником nikich340 выпустил модификацию для "Ведьмак 3: Дикая Охота" под названием Custom Player Characters, которая вносит множество изменений в игру, включая возможность настройки персонажа.
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