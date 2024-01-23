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Закон, порядок, государство

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В Ростове-на-Дону полицейские выявили коррупционную деятельность сотрудницы медицинской организации

Реализуя оперативную информацию, сотрудники ОЭБиПК УМВД России по городу Ростову-на-Дону задержали подозреваемую в получении незаконных денежных вознаграждений, а также двоих фигурантов в даче взятки должностному лицу.

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Комментарии
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ПавелЗзаварзин
Настоящих воров и бандитов карать нужно, а не медиков.
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17 час.
Олег Самойлов
А что, взяточники - это НЕ воры?
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12 час.

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