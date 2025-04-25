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Китай

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В Ташкенте прошла международная научно-практическая конференция на тему укрепления макроэкономической стабильности Узбекистана

Ташкент, 24 апреля /Синьхуа/ -- В Университете мировой экономики и дипломатии Узбекистана в четверг прошла международная научно-практическая конференция на тему "Основные направления и перспективы обеспечения экономической устойчивости Нового Узбекистана в условиях трансформации глобальных геоэкономических процессов".

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