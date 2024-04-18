В Республике Коми сотрудники полиции продолжают работу по профилактике вовлечения молодежи в деятельность экстремистских движений и террористических организаций.

В Сыктывкаре на площадке Центра коми культуры в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Твой Выбор» сотрудники Центра по противодействию экстремизму и подразделения по делам несовершеннолетних регионального МВД провели встречу с учащимися школы № 1 г.