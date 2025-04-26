Дело автора постов о теракте в «Крокусе» Конашенка поступило в военный суд

Уголовное дело Николая Конашенка*, которого считают автором скандальных постов о теракте в подмосковном «Крокусе Сити Холле», поступило в Первый западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге, сообщили судебной инстанции.
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