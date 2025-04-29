Макрон: давление на Россию будет усилено в ближайшие восемь-десять дней

Лидер Франции отметил необходимость усиления давлению на Россию в вопросе перемирия.В недавнем интервью президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о намерении усилить давление на Россию в ближайшие недели, а именно 8-10 дней.
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