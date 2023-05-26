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Эксперт Василий Дандыкин назвал причину отсутствия контрнаступления ВСУ

Эксперт Василий Дандыкин назвал причину отсутствия контрнаступления ВСУ

Военный эксперт Василий Дандыкин объяснил, почему разрекламированное Киевом контрнаступление до сих пор не было реализовано, несмотря на многочисленные обещания и прогнозы.

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