Reuters: США могут отключить Starlink на Украине при срыве сделки по ископаемым

Как минимум однажды американская сторона ограничивала доступ к сети для ВСУСША пригрозили Украине отключением спутникового интернета Starlink, которая принадлежит компании SpaceX американского бизнесмена и главе Департамента эффективности правительства (DOGE) Илону Маску, если Киев откажется от сделки по ресурсам, пишет агентство Reuters со ссылкой на три источника, знакомые с вопросом.
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