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Эстонское издание: в случае опасности США кинут нас точно так же, как афганцев

Правоконсервативный портал Objektiiv на основе анализа ситуации в Афганистане опубликовал неутешительный прогноз для тех граждан Эстонии, кто все надежды и чаяния связал с главным союзником и заокеанским партнером своей страны Правоконсервативный портал Objektiiv на основе анализа ситуации в Афганистане опубликовал неутешительный прогноз для тех граждан Эстонии, кто все надежды и чаяния связал с главным союзником и заокеанским партнером своей страны.

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