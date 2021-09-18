Эстонское издание: в случае опасности США кинут нас точно так же, как афганцев

Правоконсервативный портал Objektiiv на основе анализа ситуации в Афганистане опубликовал неутешительный прогноз для тех граждан Эстонии, кто все надежды и чаяния связал с главным союзником и заокеанским партнером своей страны Правоконсервативный портал Objektiiv на основе анализа ситуации в Афганистане опубликовал неутешительный прогноз для тех граждан Эстонии, кто все надежды и чаяния связал с главным союзником и заокеанским партнером своей страны.