Россиянам объяснили правила досрочного выхода из отпуска

Сотрудник может досрочно выйти из отпуска по собственной инициативе, если это одобрит работодатель. Директор по персоналу сервиса «Работа.
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