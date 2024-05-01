Нейрозарядка по утрам

Воспитатель Ня и Гуди расскажут, какие упражнения помогут разбудить мозг и тело! 123RF/legion-media.ruХотите дать своим детям дополнительный заряд на целый день? Утренняя нейрозарядка — отличный способ набраться сил и улучшить концентрацию.
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