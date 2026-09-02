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Тульские новости

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Житель Дагестана предстанет перед судом за избиение туляка

Житель Дагестана предстанет перед судом за избиение туляка

По версии следствия, 11 июля вблизи деревни Старая Гать Кимовского района между пострадавшим и обвиняемым вспыхнул конфликт.

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