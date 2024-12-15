Два судна "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" терпят бедствие в Керченском проливе в нескольких километрах от берега — по данным SHOT, люди находятся на палубах около 4 часов и жду

Два судна "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" терпят бедствие в Керченском проливе в нескольких километрах от берега — по данным SHOT, люди находятся на палубах около 4 часов и ждут помощиКак рассказали нам очевидцы, мощные волны пробили судна.