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«Герани» уничтожили суда с военным имуществом в двух портах Украины

«Герани» уничтожили суда с военным имуществом в двух портах Украины

Российские военные нанесли удары по двум сухогрухзам и контейнеровозу в порту Черноморск, еще одному сухогрузу в районе Одессы.

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