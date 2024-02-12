Загитова о том, будет она тренером или управленцем в своей школе: «Хочу совмещать, мне надо все и сразу»

– Для меня это масштабный проект и совершенно новый опыт. Поэтому, конечно же, очень волнительно. Я очень рада, что государство Татарстан меня очень поддерживает, поэтому я надеюсь, что с такой поддержкой все у нас будет супер, замечательно, и мы будем новых чемпионов в свет выводить.
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