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СМИ Чехии: Арестович ответил хамством на призывы Европы к миру

СМИ Чехии: Арестович ответил хамством на призывы Европы к миру

Обозреватель чешского издания iROZHLAS Либор Дворжак в своей колонке заявил, что советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович нахамил западным партнерам Киева, призвавшим к дипломатическому регулированию ситуации на территории страны .

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