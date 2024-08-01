Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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В Смоленске почти закончили масштабную реконструкцию ДС «Юбилейный»

В Смоленске почти закончили масштабную реконструкцию ДС «Юбилейный»

Губернатор Василий Анохин анонсировал завершение масштабной реконструкции смоленского Дворца спорта «Юбилейный» После обновления ДС «Юбилейный» Смоленск сможет принимать ледовые сражения международного уровня, заявил глава региона Василий Анохин.

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