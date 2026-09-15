В Удмуртии украли 100 тонн нефти из трубопровода

Бизнесмен и четверо его сообщников были задержаны с поличным в сентябре прошлого года в момент незаконной перекачки нефтепродуктов из магистрального трубопровода в автоцистерны.
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