Глава РФПИ рассказал Путину об инвестициях на ЭКСПО в Харбине

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) является лидером в сфере инвестиций между Россией и Китаем. Об этом глава фонда Кирилл Дмитриев рассказал в пятницу, 17 мая, президенту РФ Владимиру Путину на ЭКСПО в Харбине.