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Глава РФПИ рассказал Путину об инвестициях на ЭКСПО в Харбине

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) является лидером в сфере инвестиций между Россией и Китаем. Об этом глава фонда Кирилл Дмитриев рассказал в пятницу, 17 мая, президенту РФ Владимиру Путину на ЭКСПО в Харбине.

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