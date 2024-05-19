Одна из причин происхождения мифа об отсутствии унитазов в России

N

Nata

Автор во многом прав. Приезжают на заработки совсем не пророссийские . Возвращаясь в свои деревни, видя полную противоположность достатку и жизни , желают себя превознести и как специалиста , и как гражданина нэньки, сочиняют страшные сказки о стране , кормящей всю эту шелупонь.И нас обос"рал и себя превознес.