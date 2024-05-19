Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Одна из причин происхождения мифа об отсутствии унитазов в России

Одна из причин происхождения мифа об отсутствии унитазов в России

Анатолий Урсида Сразу оговорюсь, что этот миф ковался как простыми гражданами, так и украинскими пропагандистами.

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Комментарии
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N
Nata
Автор во многом прав. Приезжают на заработки совсем не пророссийские . Возвращаясь в свои деревни, видя полную противоположность достатку и жизни , желают себя превознести и как специалиста , и как гражданина нэньки, сочиняют страшные сказки о стране , кормящей всю эту шелупонь.И нас обос&quot;рал и себя превознес.
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