Анатолий Урсида Сразу оговорюсь, что этот миф ковался как простыми гражданами, так и украинскими пропагандистами.
Одна из причин происхождения мифа об отсутствии унитазов в России
Комментарии
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N
Nata
Автор во многом прав. Приезжают на заработки совсем не пророссийские . Возвращаясь в свои деревни, видя полную противоположность достатку и жизни , желают себя превознести и как специалиста , и как гражданина нэньки, сочиняют страшные сказки о стране , кормящей всю эту шелупонь.И нас обос"рал и себя превознес.
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13 час.
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