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Серьёзно или всё-таки ирония? Сотрудник «Соловьёв Live» предложил отмену пенсий как решение демографической проблемы

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Комментарии
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epobedimski
Идиот! А сколько у него детей? Уверен что они содержать его будут?
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3 час.
валерия
Скотина он безродная.Плюнуть в его подлую рожу хочется!
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1 час.
Николай Артамонов
А где гарантия,что дети будут помогать родителям в старости!!!Смешно!Сколько же идиотов  высокооплачиваемых в стране,которые и жизни то не знают,а чтут себя особо умными!!!
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34 мин.
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