Baza: в Стерлитамаке во время пожара в ТЦ погибли три сестры

В Стерлитамаке во время пожара в торговом центре погибли три сестры. Об этом сообщает Baza.По данным канала, через несколько дней у их матери планировалось празднование день рождения, и девушки как раз приехали выбрать подарок.
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