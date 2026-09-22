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Газета.ру

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Baza: в Стерлитамаке во время пожара в ТЦ погибли три сестры

Baza: в Стерлитамаке во время пожара в ТЦ погибли три сестры

В Стерлитамаке во время пожара в торговом центре погибли три сестры. Об этом сообщает Baza.По данным канала, через несколько дней у их матери планировалось празднование день рождения, и девушки как раз приехали выбрать подарок.

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