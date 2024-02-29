Лёвкин: Участников форума «Молодой специалист — Строитель будущего» ждет обширная программа

Для участников форума «Молодой специалист — Строитель будущего», который пройдет 13 и 14 марта в Манеже, подготовлена насыщенная образовательная программа, которая состоит из панельных сессий, круглых столов, интерактивных лекций от профильных спикеров, командных деловых и настольных игр, воркшопов и мастер-классов.