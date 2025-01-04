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Дмитрий Аленичев: «Динамо» вряд ли предоставится шанс на чемпионство в ближайшее время. Главное событие 2024-го для российского футбола – их упущенное чемпионство»

«Главное событие 2024 года для российского футбола – это то, что «Динамо» упустило чемпионство за многие-многие годы в конце чемпионата.

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