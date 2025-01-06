Как работает программа обучения руководителей «Время героев»? Из героев СВО готовят элиту

Руслан Техажев

И опять наступаем на те же грабли, которые развалили Империю царскую и Империю советскую. Элиту невозможно "вырастить", это не рассада и не животное поголовье! Чтобы руководить не самым большим заводом, человек должен на этом заводе рядом родиться, и на нем пройти все ступени роста, и знать его подноготную от и до! А мы опять готовим "эффективных менеджеров"! Пусть они будут знатоками человеческих душ, но это только одна сторона медали. Со временем сознание этой новой элиты также переродится, как это случилось с людьми, до них бывшими самой честной и благородные цели преследовавшей элитой. Вот эту слабость человека всегда надо учитывать, стремление получить для себя все и сейчас, а не в обещанном раю когда то.