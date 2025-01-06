Страна и люди
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Страна и люди

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Как работает программа обучения руководителей «Время героев»? Из героев СВО готовят элиту

Как работает программа обучения руководителей «Время героев»? Из героев СВО готовят элиту

Открылся прием заявок на второй поток программы «Время героев»Максим Блинов/РИА Новости Этой весной участников и ветеранов СВО пригласили пройти обучение для последующей работы в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в государственных компаниях и корпорациях.

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Комментарии
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Руслан Техажев
И опять наступаем на те же грабли, которые развалили Империю царскую и Империю советскую. Элиту невозможно &quot;вырастить&quot;, это не рассада и не животное поголовье! Чтобы руководить не самым большим заводом, человек должен на этом заводе рядом родиться, и на нем пройти все ступени роста, и знать его подноготную от и до! А мы опять готовим &quot;эффективных менеджеров&quot;! Пусть они будут знатоками человеческих душ, но это только одна сторона медали. Со временем сознание этой новой элиты также переродится, как это случилось с людьми, до них бывшими самой честной и благородные цели преследовавшей элитой. Вот эту слабость человека всегда надо учитывать, стремление получить для себя все и сейчас, а не в обещанном раю когда то.
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15 час.
М
Мария
А что Вы предлагаете? Какой-то отбор всё же должен быть, из кого выращивать элиту.
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5 час.

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