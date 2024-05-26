Железный катод сделает литий-ионные батареи дешевле

Спрос на никель и кобальт растет вместе с распространением электромобилей, и через несколько десятков лет предсказанный дефицит этих металлов не позволит продолжать производство литий-ионных аккумуляторов в их нынешнем виде, https://www.
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