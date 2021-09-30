Система «Периметр»: каким будет возмездие России после ядерного удара

Любители историиПрогрессСистема «Периметр»: каким будет возмездие России после ядерного удара Уже больше тридцать лет на страже России, не выключаясь ни на секунду, стоит оборонительная система “Периметр”.Вернуться к статье108НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИгорь Тихонов6 лет прослужил в ракетном полку "ОС" входившем в систему "Периметр". Полк был снят с БД в 96 году по приказу ублюдка Ельцына. Более надежной системы за 29 лет службы в РВСН я не встречал. За 6 лет не было ни одного случая случая неисправности на средствах боевого управления и ракетном вооружении, которое привело бы к невозможности провести пуск ракет...AIAlex ImenИ всё же в военной доктрине нужно предусмотреть упреждающий ядерный удар, что имеет место в доктрине США.Александр ШевелевЧестно говоря. не очень понял смысл публикации этой статьи. Мы кого-то пугаем или сами боимся и говорим: "Не подходи, убью"? Зачем последнее время нагнетается везде этот психоз с войной, об обязательном нападении на Россию, хотя любой НОРМАЛЬНЫЙ человек хоть у нас, хоть за границей, отлично понимает, к чему это приведет и вряд ли хоть один человек испытывает желание покинуть землю ранее прихода его срока. Давайте займемся проблемами жизни граждан нашей страны, ростом их благосостояния, обеспеченностью работой, жильем, что позволит рожать и воспитывать детей, их здоровьем, возможностью отдохнуть и повысить свой культурный и общеобразовательный уровень. Хорошо, что есть такая система и об этом в мире знают и другие, кому положено это знать. Но зачем этим "железом" грузить головы людей, думающих о реальной жизни, о своих семьях и их будущем уже сейчас.SamariumСмысл в том, что возмездие неотвратимо и оно приведет к уничтожению Человечества, как вида.... Поэтому, люди, берегите мир на Земле, как только можно, любыми способами берегите его...Александр ШевелевНазовите мне хоть одного человека в мире, кто бы этого не знал? Причем, еще с 60-х годов. Ну разве что какие-нибудь племена в Микронезии, но они здесь вообще не причем. Так кого "просветили" этой статьёй? Сами себя успокаиваем или супостата пугаем, который об этом знает давным-давно? Еще раз: в стране масса проблем, которые необходимо решать. Так вот не направить ли весь подобный "энтузиазм" на их решение?Котищев"Обязательно бахнем! Но чуть позже."ННиколайЗачем нам Мир без РОССИИ!!!Василий ЦеловальниковДай Бог, чтобы "Периметр" сработал!!!Борис Николаевич"...А это лишает военный конфликт с Россией всякого смысла..." Это для мыслящих людей! А если в руководстве страны окажется сумасшедший, или первый руководитель страны сойдёт с ума...?!ВАВладимир Акулов27 сентября 2017г. с российской подводной лодки запустили ракету 3М-30 "Булава"... Ракета поднялась над морем... Но потом отказали механизмы управления ракетой ...И ракета произвела самоподрыв... ** В будущем компьютеры ракет станут такие умными , что будут сами отменять *режим самоликвидации*...Сами будут на лету себя чинить, сами будут менять свое полетное задание... И вместо того , чтобы *самоподрываться* , боевые ракеты полетят куда-нибудь в теплые края...Плавно спланируют на море у берега и теплый пляж... И будут отдыхать на теплом золотом пляже , среди прекрасных полуголых девушек. //Или новейший квантовый ИИ может захватить управление над всеми боевыми компьютерами всех стран ... И САМ начнет ядерную войну , чтобы освободить землю от людей для Искусственного Интеллекта.Комментировать
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