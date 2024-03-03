«Наши резервы стремительно стареют»: в случае войны чешская армия может остаться без воинского запаса

Полный переход чешской армии на профессиональную основу привел к тому, что в случае начала войны вооруженные силы страны смогут заменять выбывших из строя только за счет мужчин, возраст которых уже перешагнул за 40 лет.
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