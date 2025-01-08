Эксперт рассказал, с какими привычками придется расстаться водителям

Введены в действие поправки в ПДД В 2025 году российским водителям придется отказаться от некоторых привычек во время езды из-за изменений в правилах дорожного движения (ПДД) – об этом рассказал эксперт в беседе с RT.
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