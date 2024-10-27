«Спираль смерти» обороны: стратегия Пентагона погубит Америку Гонка бюджетов ведёт к одностороннему разоружению Американская оборонная промышленность столкнулась с гибельной для нее проблемой: каждое новое вооружение стоит гораздо больше предыдущего, что через поколение приведёт к «одностороннему разоружению» и почти полной потере авиации и военно-морского флота США, пишет американский портал Responsible Statecraft.