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«Спираль смерти» обороны: стратегия Пентагона погубит Америку

«Спираль смерти» обороны: стратегия Пентагона погубит Америку

«Спираль смерти» обороны: стратегия Пентагона погубит Америку Гонка бюджетов ведёт к одностороннему разоружению Американская оборонная промышленность столкнулась с гибельной для нее проблемой: каждое новое вооружение стоит гораздо больше предыдущего, что через поколение приведёт к «одностороннему разоружению» и почти полной потере авиации и военно-морского флота США, пишет американский портал Responsible Statecraft.

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