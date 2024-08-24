Захарова обвинила премьера Литвы в нацизме за высказывание о народе России

Проявлением нацизма являются слова литовского премьера Ингрид Шимоните о гражданах России во время празднования Дня независимости Украины в Киеве, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова 24 августа, сообщают «Известия».
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