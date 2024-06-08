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Вуз США лишил Пи Дидди почетной степени и вернет ему пожертвование в 1 млн долларов из-за видео, в котором рэпер избивает бывшую девушку

Вуз США лишил Пи Дидди почетной степени и вернет ему пожертвование в 1 млн долларов из-за видео, в котором рэпер избивает бывшую девушку

Говардский университет — один из старейших вузов в США, где преимущественно обучаются темнокожие студенты — лишил Шона Комбса (Пи Дидди) почетной степени из-за недавно опубликованного в сети видео, в котором рэпер избивает свою бывшую девушку, певицу Кэсси Вентуру.

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