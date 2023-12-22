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Алина Кабаева с детьми уехала из России. Где она сейчас?

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Алина Кабаева с детьми уехала из России. Где она сейчас? Елена ГалицкаяАлина Кабаева, известная российская гимнастка, недавно посетила Китай в качестве участницы Международного турнира по художественной гимнастике «Небесная грация».

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