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Президент Токаев активизирует переговоры по выгодным СРП для Казахстана

Президент Токаев активизирует переговоры по выгодным СРП для Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству активизировать переговоры по продлению соглашений о разделе продукции на крупных месторождениях страны для обеспечения более выгодных условий.

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