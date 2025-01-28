Президент Токаев активизирует переговоры по выгодным СРП для Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству активизировать переговоры по продлению соглашений о разделе продукции на крупных месторождениях страны для обеспечения более выгодных условий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии