Вкус жизни

12 201 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • liutik Федотова
    Что-то непривычное и необычное. А что за кукурузные хлопья в рецепте? Чем заменить?Котлеты из баклаж...
  • Людмила
    не В украине, а НА украине !!Секрет вкусного у...
  • liutik Федотова
    Спасибо. Заинтересовал рецепт. Забираю.Варенье из дыни и...

Вкусное и эффектное ПЕЧЕНЬЕ «ШАРИКИ МОРОЖЕНОГО»

Вкусное и эффектное ПЕЧЕНЬЕ «ШАРИКИ МОРОЖЕНОГО»

Печенье очень красивое, вкусное и при этом удивительно просто готовится. Я пеку его из песочного теста: получается рассыпчатое, воздушное, но прежде всего — эффектное! Незамеченным оно не останется: как десерт подойдет и на праздничный стол.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх