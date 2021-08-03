Вкусное и эффектное ПЕЧЕНЬЕ «ШАРИКИ МОРОЖЕНОГО»

Печенье очень красивое, вкусное и при этом удивительно просто готовится. Я пеку его из песочного теста: получается рассыпчатое, воздушное, но прежде всего — эффектное! Незамеченным оно не останется: как десерт подойдет и на праздничный стол.
Печенье очень красивое, вкусное и при этом удивительно просто готовится. Я пеку его из песочного теста: получается рассыпчатое, воздушное, но прежде всего — эффектное! Незамеченным оно не останется: как десерт подойдет и на праздничный стол.
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