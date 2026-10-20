Осенью кряквы в Омской области переходят на усиленное питание и собираются в крупные стаи. Так птицы готовятся к дальнему перелету или зимовке на водоемах, которые не замерзают, сообщило региональное Управление по охране животного мира на платформе «Макс» .
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