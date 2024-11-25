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Московский комсомолец в Израиле

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Новости Израиля к этому часу. Хроника войны 25 ноября 2024 года

Новости Израиля к этому часу. Хроника войны 25 ноября 2024 года

Обзор последних событий в Израиле  за  25 ноября 2024 года, для читателей МК в Израиле:Международная реакция на убийство раввинаБелый дом решительно осудил убийство раввина Цви Когана в Объединенных Арабских Эмиратах, назвав это "ужасным преступлением против всех, кто поддерживает мир" .

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