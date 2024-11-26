Врач объяснил значимость сдачи крови донором

Некоторые люди не хотят сдавать кровь из-за желания помочь конкретному человеку. Почему подобные рассуждения мешают развитию донорского движения, рассказал «Известиям» 26 ноября доктор медицинских наук, заведующий отделением трансфузиологии Детского медицинского центра имени Дмитрия Рогачева и один из экспертов просветительского проекта «+Я» Павел Трахтман.
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