Врач объяснил значимость сдачи крови донором

Некоторые люди не хотят сдавать кровь из-за желания помочь конкретному человеку. Почему подобные рассуждения мешают развитию донорского движения, рассказал «Известиям» 26 ноября доктор медицинских наук, заведующий отделением трансфузиологии Детского медицинского центра имени Дмитрия Рогачева и один из экспертов просветительского проекта «+Я» Павел Трахтман.