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Яков Кедми: На фоне всех этих событий Америка упорно идёт к собственному коллапсу

Яков Кедми: На фоне всех этих событий Америка упорно идёт к собственному коллапсу

Бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив», военный эксперт и политолог Яков Кедми считает, что раскол, который наблюдает в США, является следствием специальной стратегии России по отношению к странам Запада.

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Комментарии
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фарид сабиров
Просто сидеть и ждать когда они передушат друг друга тоже как то не совсем правильно. Надо помогать подталкивать им в огород подбрасывать дерьма , что бы вони больше
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56 мин.
В
Воробей
Тем, кто купил долговые обязательства  США. В частности, среди них наиболее крупные Китай и Япония, если не ошибаюсь.
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42 мин.
ВП
Виктор Попов
Уважаемый Яков Кедми &quot;испортился&quot; Совсем!  Политика Правителя его Государства ПОСТАВИЛА на Грань Выживания Его Государства!!!  А Он (Кедми) Рассуждает о Том, что Будет с Америкой и Россией!!!  Странно Это для Такого Умного Человека!!!
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21 мин.

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