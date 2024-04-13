Бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив», военный эксперт и политолог Яков Кедми считает, что раскол, который наблюдает в США, является следствием специальной стратегии России по отношению к странам Запада.
Яков Кедми: На фоне всех этих событий Америка упорно идёт к собственному коллапсу
Комментарии
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фарид сабиров
Просто сидеть и ждать когда они передушат друг друга тоже как то не совсем правильно. Надо помогать подталкивать им в огород подбрасывать дерьма , что бы вони больше
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56 мин.
В
Воробей
Тем, кто купил долговые обязательства США. В частности, среди них наиболее крупные Китай и Япония, если не ошибаюсь.
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42 мин.
ВП
Виктор Попов
Уважаемый Яков Кедми "испортился" Совсем! Политика Правителя его Государства ПОСТАВИЛА на Грань Выживания Его Государства!!! А Он (Кедми) Рассуждает о Том, что Будет с Америкой и Россией!!! Странно Это для Такого Умного Человека!!!
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21 мин.
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