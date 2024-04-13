Яков Кедми: На фоне всех этих событий Америка упорно идёт к собственному коллапсу

фарид сабиров Просто сидеть и ждать когда они передушат друг друга тоже как то не совсем правильно. Надо помогать подталкивать им в огород подбрасывать дерьма , что бы вони больше

В Воробей Тем, кто купил долговые обязательства США. В частности, среди них наиболее крупные Китай и Япония, если не ошибаюсь.