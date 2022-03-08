Банк России ввел временный порядок операций с наличной валютой

Банк России вводит временный порядок операций с наличной валютой. Об этом сообщил регулятор. Граждане получат возможность открывать новые валютные счета и вклады, однако снять с них средства временно можно будет только в рублях по рыночному курсу.
Банк России вводит временный порядок операций с наличной валютой. Об этом сообщил регулятор. Граждане получат возможность открывать новые валютные счета и вклады, однако снять с них средства временно можно будет только в рублях по рыночному курсу.
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