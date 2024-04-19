В России прошли задержания первых подозреваемых, снимавших на видео удар ВСУ по Джанкою и работу русского ПВО – их уже трое.
Новые задержания в России после удара ВСУ по Джанкою. Что грозит "горе-операторам" – эксперт
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
SI
Sergey Ivanov
А если без этой патриотической истерики? Вот хоть один из вас, которые так патриотично предлагают «выпороть и повесить», хоть один из вас сможет внятно объяснить, в чем именно состоит вред от публикации роликов этого налета? Враг сможет оценить величину ущерба? -Так он и так его прекрасно знает! У него есть прекрасные ролики, снятые теми же дронами. Враг сможет засечь места пуска наших противоракет? -И это он прекрасно знает! С противником поделился его лучший друг- США. Мы сами выдали противнику эти места просто самим фактом пуска. И эти пуски прекрасно видны на спутниковых снимках. И после каждого пуска позицию надо срочно менять! Итак, военного вреда от этих роликов- никакого. Значит, наши «правоохранители» в очередной раз проявляют свирепость по причине не военной, а политической. Просто власти невыгодно показывать собственную уязвимость и такую же глупость. Но ведь от того, что власть скроет от нас факт обстрела- ущерб ведь не исчезнет! Так не лучше ли, вместо того, чтобы затыкать народу рот, сказать ему правду?
Ответить
24 мин.
Иван Иванов
А посмотреть на это всё не с военной точки зрения, а с простой, гражданской, незамысловатой, которой Вы придерживаетесь. Будут ваших родных и близких бомбить, стрелять и резать, а шайка малолеток снимут это все на телефончик и ради лайков выставят в инет, как к этому отнеситесь? Станете радостно защищать, и кричать- вот она свобода и правда?... А на самом деле, эти все диафильмы несут не только ущерб по военной линии, сколько по моральным аспектам, на радость хохлам.
Ответить
18 мин.
SI
Sergey Ivanov
Не беспокойтесь! Хохлы и без этих кинокадров прыгают от счастья! Они сняли свое кино. Наше им не сильно и нужно. Если следовать вашей логике, то это вопрос не военный и даже не политический, а этический. Ну, неприлично.... Допустим. Но тогда почему за неэтичное поведение следует уголовное наказание? На самом деле, вы и сами прекрасно понимаете все эти движущие причины, по которым власть делает все, чтобы заткнуть народу рот. Просто, если превратить народ в молчаливое и со всем согласное стадо- то перед таким стадом можно не отчитываться. Значит, можно делать все, что угодно! А у вашего примера решение простое: Я бы принес все эти ролики в суд и потребовал, чтобы судья возбудил уголовное производство по факту насилия над моей семьей. Но наша «правоохранительная» система направлена не на защиту человека, а на то, чтобы заткнуть ему рот. Это проще. Вместо того, чтобы бороться с преступностью, проще запретить о ней говорить. Потому и возбуждают уголовку не против шайки таджиков/азеров/узбеков, а против избитого ими русского. И статья какая удобная! «За разжигание...»! Как же все это по- русски: Вместо того, чтобы обозначить проблему и начать с ней бороться- просто запретить о ней говорить!
Ответить
1 мин.
Свежие комментарии