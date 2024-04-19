Новые задержания в России после удара ВСУ по Джанкою. Что грозит "горе-операторам" – эксперт

SI Sergey Ivanov А если без этой патриотической истерики? Вот хоть один из вас, которые так патриотично предлагают «выпороть и повесить», хоть один из вас сможет внятно объяснить, в чем именно состоит вред от публикации роликов этого налета? Враг сможет оценить величину ущерба? -Так он и так его прекрасно знает! У него есть прекрасные ролики, снятые теми же дронами. Враг сможет засечь места пуска наших противоракет? -И это он прекрасно знает! С противником поделился его лучший друг- США. Мы сами выдали противнику эти места просто самим фактом пуска. И эти пуски прекрасно видны на спутниковых снимках. И после каждого пуска позицию надо срочно менять! Итак, военного вреда от этих роликов- никакого. Значит, наши «правоохранители» в очередной раз проявляют свирепость по причине не военной, а политической. Просто власти невыгодно показывать собственную уязвимость и такую же глупость. Но ведь от того, что власть скроет от нас факт обстрела- ущерб ведь не исчезнет! Так не лучше ли, вместо того, чтобы затыкать народу рот, сказать ему правду?

Иван Иванов А посмотреть на это всё не с военной точки зрения, а с простой, гражданской, незамысловатой, которой Вы придерживаетесь. Будут ваших родных и близких бомбить, стрелять и резать, а шайка малолеток снимут это все на телефончик и ради лайков выставят в инет, как к этому отнеситесь? Станете радостно защищать, и кричать- вот она свобода и правда?... А на самом деле, эти все диафильмы несут не только ущерб по военной линии, сколько по моральным аспектам, на радость хохлам.