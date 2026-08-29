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Царьград

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Гидрометцентр: в Москве сентябрь будет теплее нормы на 2 градуса

Гидрометцентр: в Москве сентябрь будет теплее нормы на 2 градуса

В Московском регионе в первой декаде сентября температура будет выше нормы на два градуса, сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова.

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