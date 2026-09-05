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Суть Событий

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Вертолет с членами избиркома сел на шоссе на Сахалине без топлива и свалился в кювет

Вертолет с членами избиркома сел на шоссе на Сахалине без топлива и свалился в кювет

На Сахалине вертолет Ми-8 совершил эжкстренную посадку прямо на шоссе. На борту помимо трех членов экипажа, находились представитель Сахалинской областной избирательной комиссии и четверо журналистов местных телеканалов.

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