Царьград Зеленский вышел в эфир с заявлением о северных корейцах. Войска КНДР бьют ВСУ на Курщине, но это только начало Фото: Komsomolskaya Pravda Source/Global Look Press Получив тумаков от войск КНДР на Курщине, Владимир Зеленский вышел в эфир с заявлением о северных корейцах.
Ожидания не оправдали: Офицер ВСУ сообщил о бое со спецназом КНДР - "смешно не было"
Комментарии
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Алексей Горшков
В участие корейцев как-то НЕ ВЕРИТСЯ !!! Такая информация нужнее "скакуасам", чтобы больше средств наклянчить у Запада, НО НЕ НАМ !!! Вообще-то мы и сами справляемся, хотя в участии иностранцев на НАШЕЙ ТЕРРИТОРИИ по согласованию с НАШИМИ ВЛАСТЯМИ лично я ничего противозаконного не вижу! Северокорейцам конечно нужен боевой опыт, и я даже не исключаю,что они там есть, НО(!) не подразделениями, а ВНУТРИ НАШИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, маскируясь под бурятов, алтайцев, тувинцев и т.д. - короче под россиян монголоидной расы. В общем - "ЛИ - СИ - ЦЫН" НАОБОРОТ !!!
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2 час.
Алексей Горшков
Почитайте мой комментарий!
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2 час.
ВТ
Василий Топчий
А в России тоже проживают корейцы.
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1 час.
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