МИД: туроператоры не обращались за помощью из-за застрявших в КНР россиян

Большинство застрявших в пункте пропуска Благовещенск-Хэйхэ россиян прибыли в Китай без виз в составе туристических групп, однако туроператоры не просили о помощи загранучреждения, сообщили "Известиям" 10 ноября в МИД России.
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