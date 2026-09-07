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Царьград

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СК России расследует незаконный снос аварийного дома в Карелии

СК России расследует незаконный снос аварийного дома в Карелии

В 2026 году в поселке Чална снесли аварийный многоквартирный дом, где проживала мать с двумя детьми. Женщина не получила компенсацию и жилье.

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