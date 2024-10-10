Что произошло в ночь на 10 октября в России и мире

Рассказываем о важных событиях 1. Рамзан Кадыров написал в своем телеграм-канале, что в республике молодых правонарушителей вместо привлечения к административной ответственности будут отправлять в зону спецоперации на службу по контракту.
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