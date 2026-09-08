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Заверения об обстоятельствах и компенсация потерь: ошибки, которые блокируют работу статей 431.2 и 406.1 ГК РФ

Причины, по которым судебная практика отказывает во взыскании заверений об обстоятельствах и компенсации потерь.

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