СБУ: депутат Рады Дубинский работал на Россию под позывным Буратино

РИАМО - 13 ноя. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что обвиненный в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский работал на Россию под позывным Буратино, сообщается в Telegram-канале Операция Z: Военкоры Русской Весны.
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