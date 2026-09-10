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В Барнауле остановили незаконную вырубку березовой рощи после вмешательства ЛДПР

В Барнауле остановили незаконную вырубку березовой рощи после вмешательства ЛДПР

Депутат ЛДПР Сергей Булаев добился прокурорской проверки по обращению жителей В Индустриальном районе Барнаула удалось остановить вырубку березовой рощи благодаря вмешательству депутата Алтайского краевого Законодательного собрания от ЛДПР Сергея Булаева.

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