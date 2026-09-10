В Барнауле остановили незаконную вырубку березовой рощи после вмешательства ЛДПР

Депутат ЛДПР Сергей Булаев добился прокурорской проверки по обращению жителей В Индустриальном районе Барнаула удалось остановить вырубку березовой рощи благодаря вмешательству депутата Алтайского краевого Законодательного собрания от ЛДПР Сергея Булаева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Нет совести". Во...
- "Нет совести". Во...
- Никита Михалков п...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым